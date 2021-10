Norderstedt : Unterstand für Einkaufswagen brennt: Fassade des Supermarkts wird aufgebrochen

Der lichterloh brennende Unterstand befand sich direkt neben dem Wohn- und Geschäftsgebäude, sodass durch die Hitze sogar Fenster geborsten sind.

Norderstedt | Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide musste am Sonntagabend (10. Oktober) zu einem Feuer in die Rathaushalle in Norderstedt ausrücken. Gegen 18.10 Uhr wurden die Kräfte alarmiert, da ein Unterstand für Einkaufswagen brannte. Fenster bersten Die Rauchsäule war bereits von weitem sichtbar, als die Feuerwehr vor Ort ankam, stand der Unterstand bere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.