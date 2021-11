Rastplatz Bönningstedt : Feuerwehr rettet blinden Raben aus Baum an der A7

Das Tier sollte nach Kiel transportiert werden. Die dafür zuständige Frau wollte auf dem Rastplatz kurz nach dem Rechten sehen, woraufhin der Rabe kurzerhand in den nächstbesten Baum flog – und nicht mehr runter kam.

Bönningstedt | Tierischer Einsatz für die Polizei Elmshorn: Am Sonntag (31. Oktober) ging gegen 14 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Hilferuf einer Frau ein. Sie hatte einen blinden Raben in ihrem Auto transportiert, den sie nach Kiel bringen wollte. An der Raststätte Bönningstedt auf der A7 hielt die Frau kurz an, um nach dem Raben im Käfig zu schauen. Nachdem s...

