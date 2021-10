Radverkehr in Quickborn : Sicherere Wege, Servicestation am Forum: Jetzt soll es schnell gehen

Quickborns Stadtplanerin Sabine Bönning hat die Aufgabe einer Radverkehrskoordinatorin übernommen. Sie will schnell erste Projekte realisieren, zunächst unter anderem eine Servicestation im Zentrum.

Quickborn | Der Radverkehr ist eines der zentralen Zukunftsthemen in Quickborn. Bisher in erster Linie auf Autofahrer ausgerichtet, muss die Infrastruktur in der weitläufigen Stadt überdacht, überarbeitet, neu sortiert werden. Runter vom Bürgersteig und rauf auf die Straße – den Platz auf der Straße werden sich Autofahrer zunehmend mit Radfahrern teilen müssen. ...

