Kampf gegen Leukämie : Quickbornerin Jenny Pawel erhält lebensrettende Knochenmarkspende

Nachdem mehr als 10.000 Menschen dem Aufruf der jungen Quickbornerin gefolgt sind, konnte Jenny Pawel nun ihren zweiten Geburtstag feiern, wie sie sagt. Jetzt fiebert sie dem Tag entgegen, an dem sie nach Hause darf.

Quickborn | Auf diesen Tag hat sie so lange hingefiebert: Jenny Pawel hat am 27. Mai ihren zweiten Geburtstag gefeiert. An diesem Tag hat die 35-jährige Quickbornerin ihre lebensrettende Stammzellspende erhalten. An ihren bislang noch unbekannten Spender sendet sie jetzt Worte voller Dankbarkeit: „Ich danke Dir von ganzem Herzen, dass Du für mich gespendet hast u...

