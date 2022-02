Himmelmoor : Quickborner Torfbahner schaffen Sonnenbadeplätze für die Schlingnatter

Das Himmelmoor hat die größte Schlingnatterpopulation in Schleswig-Holstein. Damit sich die Schlangen wohlfühlen, wurde entkusselt.

Quickborn | Die Schlingnatter ist klein, unscheinbar und nur selten zu sehen. In Norddeutschland fühlt sie sich in Heidelandschaften und trockenen Hochmoorrandbereichen besonders wohl. Das Himmelmoor hat die größte Schlingnatterpopulation in Schleswig-Holstein. Dabei gilt die Schlangenart als selten. 2013 wurde sie in Deutschland Reptil des Jahres. Weiterlesen...

