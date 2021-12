Weihnachtsmärchen abgesagt : Quickborner Speeldeel: So geht der Verein mit Corona-Rückschlägen um

Die Darsteller suchen nach Wegen aus der Corona-Krise. Der erste Versuch einer neuen Inszenierung scheiterte an der aktuellen Entwicklung. Wie kann es jetzt weitergehen?

Quickborn | Der Probenboden ist ein Versteck. Ganz oben unter dem Dach gelegen, muss der Besucher auf dem letzten Stück über massive Betonstufen klettern, die so ganz anders aussehen als die, die sonst in den Gebäuden der Quickborner Comenius-Schule in die oberen Etagen führen. Das macht seinen Charme aus. Unter anderem. Hinter der grauen Brandschutztür liegt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.