Reiterhof-Mord in Quickborn : Gibt es eine Verbindung zum Mord an dem Boxer Tunahan Keser?

Mit der letzten Freundin des in Quickborn getöteten André Piontek hat im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder Jens P. eine Schlüsselzeugin ausgesagt. Was weiß Freya N.?

Itzehoe/Quickborn | Vor dem Landgericht Itzehoe ist am Freitag (10. Dezember) der Prozess um den Mord an dem Quickborner Reiterhof-Pächter André Piontek mit der Anhörung seiner letzten Freundin Freya N. fortgesetzt worden. Angeklagt ist der heute 42 Jahre alte Jens P. Ihm wird vorgeworfen, seinen langjährigen Geschäftspartner und Freund in der Nacht auf den 29. Juni 2020...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.