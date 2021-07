Corona-Impfaktion in Quickborn : Fachärzte wollen über 500 Dosen in wenigen Stunden spritzen

Das Angebot richtet sich vor allem an diejenigen, die im Juni bei einer ähnlichen Aktion die erste Impfung bekommen haben. Aber auch 200 Dosen für Erstimpfungen stehen zur Verfügung.

Avatar_shz von Claudia Ellersiek

16. Juli 2021, 07:00 Uhr

Quickborn | Die von dem Quickborner Apotheker Gunnar Stehr initiierte Impfaktion geht am Samstag (31. Juli) in die zweite Runde. Dafür haben sich wieder fünf Fachärzte – die meisten von ihnen praktizieren in Quickborn – bereiterklärt, mehr als 500 Menschen gegen Corona zu impfen.

Praxen entlasten, mehr Menschen erreichen

Der Inhaber der Pinnau-Apotheke setzt damit seine Aktion vom Juni fort und verfolgt gleich zwei Ziele: Zum einen gehe es darum, mehr Menschen mit dem niederschwelligen Angebot zu erreichen und ihnen ein Impfangebot zu unterbreiten. Zum anderen sei ihm daran gelegen, die Arztpraxen zu entlasten. Sie würden an ihre Belastungsgrenzen stoßen, hatte er im Vorwege der aufwändigen Aktion im Gespräch mit shz.de gesagt.

Neben vielen Zweitimpfungen stehen auch fast wieder 200 Termine für Erstimpfungen zur Verfügung. Aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung

Unterstützung kommt von der Stadt. Die Verwaltung stellt dafür Räume im Sitzungstrakt des Rathauses zur Verfügung. „Neben vielen Zweitimpfungen stehen auch fast wieder 200 Termine für Erstimpfungen zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Im Angebot sind demnach 60 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson, freigegeben ab 18 Jahren, und 120 von Biontech, freigegeben ab 16 Jahren. Termine können ab sofort im Internet unter www.impfen-quickborn.de gebucht werden und auch nur dort.

Ab 15 Uhr wird ohne Termin geimpft

Da die genaue Anzahl der verfügbaren Dosen noch nicht feststehe, würden laufend neue zur Buchung freigegeben, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Es lohnt sich deshalb, die Termine im Blick zu behalten. Überzählige Impfdosen werden am Tag der Impfaktion ab 15 Uhr auch ohne Termin angeboten. Die Zweitimpfung ist für den 4. September (Samstag) vorgesehen.

Wer detaillierte Informationen braucht, kann sich an das Team der Pinnau-Apotheke, Kieler Straße 96 in Quickborn, wenden. Fragen werden von Mittwoch bis Freitag auch unter Telefon (04106) 2277 beantwortet.