Große Impfaktion im Rathaus : Quickborner Fachärzte verimpfen mehr als 500 Dosen an einem Tag

Es soll möglichst vielen Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus ermöglicht werden. Gleichzeitig sollen auch die Hausärzte aus Quickborn entlastet werden.

Quickborn | Möglichst viele Menschen so schnell wie möglich impfen – das ist das erklärte gemeinsame Ziel von Gunnar Stehr und fünf Fachärzten aus Quickborn. Der Inhaber der Pinnau Apotheke hat die letzten Feinheiten auf der Homepage noch aktualisiert. Der großangelegten Impfaktion am Samstag (19. Juni) steht also nichts mehr im Wege. Fünf Fachärzte impfen Fre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.