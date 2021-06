Angespannte Haushaltslage : Quickborn wirbt um Akzeptanz für Erhöhung der Grundsteuer B

Mit einem offenen Brief an die Quickborner erläutert der Finanzausschussvorsitzende Dirk Salewsky (Grüne) die Gründe für die Steuererhöhungen.

Quickborn | In Quickborn ist die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke im Februar 2021 um 25 Prozentpunkte von 400 auf 425 Prozent angehoben worden. Die Grundsteuer muss grundsätzlich der im Grundbuch eingetragene Eigentümer der Immobilie bezahlen. Der Finanzausschussvorsitzende Dirk Salewsky (Grüne) wirbt nun in einem offenen Brief an die Quickborn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.