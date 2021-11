Hochwasser im Juli : Quickborn hilft: Verein sammelt Spenden für Kinder aus Katastrophengebiet

Auch knapp ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen setzt sich der Verein Quickborn hilft dafür ein, dass Kindern und Jugendlichen in dem Katastrophengebiet geholfen wird.

Quickborn | Die Bilder haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt: Innerhalb von knapp 24 Stunden stieg Mitte Juli dieses Jahres in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen der Wasserpegel so schnell an, dass kaum noch Zeit war, etwas zu retten. 180 Menschen verloren ihr Leben bei der Flutkatastrophe, der verursachte Schaden geht in die Milliardenhöhe. Von e...

