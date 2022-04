Bürgermeister- und Landtagswahl : Wahlhelfer gesucht: Wer zählt die Stimmen im Bezirk Quickborn aus?

Die Stadt Quickborn sucht Helfer für die Landtagswahl am Sonntag, 8. Mai. Dann wird in der Eulenstadt auch der neue Bürgermeister gewählt.

Quickborn | Der Landtag Schleswig-Holstein wird am Sonntag, 8. Mai, neu gewählt. Dafür sucht die Quickborner Verwaltung Wahlhelfer, die in den Gemeinden Hasloh, Bönningstedt, Ellerau und der Stadt Quickborn Stimmen auszählen. In Quickborn werden es einige Stimmzettel mehr sein, da auch die Bürgermeisterwahl am gleichen Tag stattfindet. Amtsinhaber Thomas Köppl (C...

