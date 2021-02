Quickborn : Wasser aus geplatztem Rohr flutet Keller in der Feldbehnstraße

Die Feuerwehr Quickborn musste den Keller eines Mehrfamilienhauses leer pumpen, nachdem ein Wasserrohr geplatzt war.

Quickborn | Nach einem massiven Wassereinbruch haben 24 Kameraden der Quickborner Feuerwehr am Sonntag (31. Januar) zwei Stunden lang den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Feldbehnstraße in Quickborn leergepumpt. Laut Feuerwehrsprecher Thorsten Wiehe wurde der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.