Polizei ermittelt : Quickborn: Wachdienst überrascht Einbrecher-Duo auf Rewe-Baustelle

Ein Mann und eine Frau haben offenbar versucht, mit einem Bolzenschneider einen Baucontainer auf dem Supermarkt-Gelände an der Kieler Straße aufzubrechen. Es war nicht der einzige Vorfall am Wochenende in Quickborn.

Quickborn | Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat am Sonntagabend (24. Oktober) offenbar den Einbruch in einen Baucontainer verhindert. Das hat der Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, Lars Brockmann, am Montag (25. Oktober) mitgeteilt. Demnach fahndet die Kriminalpolizei nun nach einem Mann und einer Frau und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung...

