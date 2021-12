Quickborn : Darum fließt der Verkehr über die A7-Brücke nur noch einspurig

Wie in Zukunft umgehen mit der schmalen Autobahnbrücke in der Ulzburger Landstraße? Die Antwort soll ein Modellversuch mit zweijähriger Laufzeit liefern, bei dem der Verkehrsraum neu strukturiert wird.

Quickborn | Auf der A7-Brücke in der Ulzburger Landstraße in Quickborn hat in diesen Tagen ein Modellversuch begonnen. Zwei Jahre lang wird der Verkehr wechselseitig und einspurig von einem zum anderen Ende geführt. Gleichzeitig entstand ein gut 2,5 Meter breiter Streifen für Radfahrer und Fußgänger. Das System hat im Netz bereits für kontroverse Diskussionen ges...

