Polizei sucht Zeugen : Quickborn: Unbekannter fährt parkendes Auto an und ergreift die Flucht

Ein blauer Dacia Sandero, der auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde von einem Unbekannten an der Fahrertür erheblich eingedrückt.

Quickborn | Ein blauer Dacia Sandero ist am Montagnachmittag (18. Oktober) in der Bahnhofstraße in Quickborn (Kreis Pinneberg) angefahren worden. Der unbekannte Verursacher hat sich entfernt. Das hat Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann mitgeteilt. Linker Außenspiegel beschädigt Das beschädigte Auto parkte zwischen 13.45 und 15 Uhr auf einem Parkstreifen a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.