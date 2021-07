Polizei sucht Zeugen : Quickborn: Unbekannte stehlen Laptop aus Einfamilienhaus

Im Visier hatten die unbekannten Täter ein Einfamilienhaus in der Reventlowkehre in Quickborn-Heide. Die Polizei stellte eindeutige Einbruchspuren fest.

Avatar_shz von Claudia Ellersiek

05. Juli 2021, 17:07 Uhr

Quickborn | Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Quickborn-Heide hofft die ermittelnde Kriminalpolizei in Pinneberg bei der Suche nach den Tätern auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das hat Holger Matzen, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitgeteilt.

Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause

Demnach stiegen Unbekannte am Sonntag (4. Juli) in der Zeit zwischen 7 und 14 Uhr in das Gebäude an der Reventlowkehre ein. Die Bewohner seien zur Tatzeit nicht zu Hause gewesen, so Matzen. Am Tatort stellten die Polizeibeamten demnach eindeutige Einbruchspuren fest. „Die Einbrecher nahmen nach bisherigem Kenntnisstand ein Laptop mit.“ Ob sie noch mehr Beute machten, ist bislang nicht zweifelsfrei geklärt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden nun gebeten, sie unter der Telefonnummer (04101) 2020 mitzuteilen.