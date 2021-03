Neue Projektgruppe : Bei der Quickborner Stadtjugendpflege wird bald Theater gemacht

Ziel des Projekts ist es, eine feste Gruppe an Jugendlichen zusammenzubekommen, die Spaß am Schauspielen haben.

Quickborn | Lange Zeit war es still um die Stadtjugendpflege in Quickborn geworden. Veranstaltungen mussten coronabedingt abgesagt werden, der Kontakt fand nur vereinzelt oder maximal in kleineren Gruppen statt. Doch jetzt möchte das Team um Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse wieder durchstarten. Am 15. März kam endlich die erlösende Nachricht: Seitdem dürfen nach...

