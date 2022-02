Quickborn : Konzepte gegen Verödung: Stadt braucht professionelles Citymanagement

In Quickborn verdichten sich die Hinweise, dass es demnächst wieder ein Innenstadtmanagement geben könnte. Ein Verein wird diese Aufgabe allerdings nicht mehr übernehmen.

Quickborn | Nina Häder sieht es so: Wenn ein Kunde in einer Kleinstadt oder einem Dorf einkaufen geht, stellt er kaum besondere Anforderungen. Ihm geht es um die Nahversorgung, darum, den täglichen Bedarf zu decken. Wer allerdings in einer Mittelstadt wie Quickborn lebt, will meistens mehr, meint die Geschäftsführerin des Planungsbüros Stadt + Handel in Hamburg. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.