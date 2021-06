Quickborns Bäume : So steht es um die 68 Hektar Wald, die der Stadt gehören

Nach dem Kahlschlag einer Waldfläche im Birkenweg wünschen sich Politiker einen Ankauf durch die Stadt. Damit würde sich deren Besitz auf rund 72 Hektar vergrößern.

Quickborn | Nach der illegalen Rodung eines Waldes am Birkenweg mehren sich die Stimmen derjenigen, die nach der Aufforstung durch die Eigentümerin den Ankauf der und einer angrenzenden Fläche durch die Stadt Quickborn befürworten. Damit würde sich der Bestand an Waldflächen in ihrem Besitz um etwa 4,2 Hektar erhöhen. Der Stadt gehören nach Recherchen von shz.de ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.