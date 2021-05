Trotz Corona-Lockerungen in SH : Quickborner Freibad: Noch kein regulärer Betrieb im Mai möglich

Ab Mitte Mai dürfen Freibäder wieder öffnen, aber in Quickborn müssen Gäste sich gedulden. Schwimmkurse haben Vorrang.

Quickborn | Die Nachricht kommt überraschend: Am Montag (17. Mai) sollen die Freibäder in Schleswig-Holstein wieder öffnen dürfen. Nutzer der Quickborner Einrichtung werden davon allerdings zunächst nichts haben und müssen sich weiter gedulden – bis zum Beginn der Sommerferien. Grund sind die Schwimmkurse, die die Stadt nach einer längeren Pause in diesem Jahr...

