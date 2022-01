Zur Mittagszeit in Quickborn : Einbruch in Einfamilienhaus: Täter klauen Schmuck und Bargeld

Nach einem Einbruch in ein Quickborner Einfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen. Die Täter hatten offenbar keine Hemmungen und kamen zu einer ungewöhnlichen Tageszeit.

Quickborn | Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Marienhöhe in Quickborn haben unbekannte Täter Schmuck und Bargeld gestohlen. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um die Wohnräume zu durchsuchen. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, wie die Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg, Sandra Firsching, mitteilte. Die Einbrecher kamen am Montag ...

