E-Mobilität : Quickborn: SPD will mehr E-Ladesäulen für die Stadt

Für SPD-Sprecher Karl-Heinz Marrek ist die Politik der kleinen Schritte überholt. Er will schneller mehr erreichen.

Quickborn | Die SPD in Quickborn fordert einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur für E-Autos und will bei diesem Thema insbesondere die Stadtwerke stärker in die Verantwortung nehmen. Das geht aus einer Pressemitteilung von Ratsherr Karl-Heinz Marrek hervor. Darin macht er sich für eine Kooperation der Stadt mit anderen Kommunen stark und möchte Bündnisse aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.