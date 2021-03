Katholische Kirche : Quickborn: Präsenz-Gottesdienste bleiben Ostern möglich

Die katholische Kirche in Quickborn hat für die Osterandachten die Hybridform gewählt: vor Ort geht ebenso wie im Stream.

Quickborn | Die Entscheidung über die Form der Ostergottesdienste in der katholischen Kirche in Quickborn ist gefallen. Wie der Sprecher der Gemeinde St. Marien, Johannes Schneider, gegenüber shz.de sagte, wird es unverändert ein begrenztes Platzangebot in der Kirche Kurzer Kamp 2 geben. Gleichzeitig werden die Andachten im Livestream übertragen, können also von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.