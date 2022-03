Literatur aus Quickborn : Zwischen Corona und Klimakrise: So verarbeitet Autor Peter Jäger das Jahr 2021

Autor Peter Jäger bricht in seinem neuen Roman mit einer selbst aufgestellten Regel und siedelt die Geschichte in einem klar definierten Zeitraum an: Opa Rudi und die Seinen im Strudel der Corona-Krise.

Quickborn | Man kann sich in Pandemiezeiten durchaus sinnstiftend beschäftigen. Für Autoren gilt das mutmaßlich besonders. Wenn sich die Gesellschaft von Lockdown zu Lockdown hangelt, hat der Literat ausreichend Zeit und Muße, Protagonisten zu ersinnen, sie in einen Handlungsrahmen zu stellen und ihre Geschichte aufzuschreiben. Der Quickborner Peter Jäger – ein V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.