Quickborn : Parkchaos in Heinrich-Heine-Straße – leeres Parkdeck kann nicht genutzt werden

Vor allem am Wochenende und in den Abend- und Nachtstunden wird die Heinrich-Heine-Straße komplett zugeparkt. Genervte Anwohner bitten nun um Hilfe und hoffen dabei auch auf das Wohnungsunternehmen Plambeck.

Quickborn | Die Heinrich-Heine-Straße unweit des Quickborner Zentrums geht vom Harksheider Weg ab, beschreibt nach wenigen Metern einen Bogen und endet nach einer weiteren Kurve schließlich in einem Wendehammer, an den ein großer Spielplatz grenzt. Still ist es hier, obwohl viele Menschen in den Mehrfamilien- und Reihenhäusern leben. Eine gewachsene Wohngegend...

