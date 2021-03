Wegen Corona : Osterfeuer in Quickborn und dem Umland am Festwochenende nicht erlaubt

Unter die Regelung fallen auch das Abbrennen pflanzlicher Abfälle sowie Feuer in einem Korb oder Schale.

Quickborn/Umland | Schon zum zweiten Mal fällt coronabedingt ein für viele liebgewonnenes und traditionelles Fest in diesem Jahr aus. So teilte die Stadt Quickborn am Dienstag (23. März) mit, dass in den Orten Quickborn, Bönningstedt, Hasloh, Ellerau sowie Ascheberg (also die komplette Verwaltungsgemeinschaft) keine Osterfeuer und auch kein Abbrennen pflanzlicher Abfäll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.