Osterfeuer in Quickborn : Bürgermeister stellt klar: Feuerschalen und Körbe sind nicht verboten

Osterfeuer in Schalen oder Körben sind in der Region nicht verboten, dürfen aber keinen Veranstaltungscharakter haben.

Quickborn/Umland | Es bleibt dabei: Osterfeuer und das Abbrennen von pflanzlichen Abfällen sind in Quickborn, Hasloh, Bönningstedt und Ellerau während des Osterwochenendes nicht erlaubt. Das hat die Verwaltung in Quickborn am Freitag (26. März) bestätigt. Demnach dient die Vorgabe dem Schutz der Feuerwehrleute und soll verhindern, dass es zu Menschenansammlungen kommt. ...

