Bürgermeisterwahl in Quickborn : Vor Stichwahl: Darum verzichten die Kandidaten auf ein Duell

Die beiden Bürgermeisterkandidaten in Quickborn, Thomas Köppl und Thomas Beckmann, werden sich vor der Stichwahl in knapp zwei Wochen nun doch keinen weiteren öffentlichen Schlagabtausch liefern. Was sind die Gründe?

Quickborn | Im Kampf um das Bürgermeisteramt in Qu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.