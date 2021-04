Wettlauf gegen die Zeit : Quickborn: Noch immer kein Stammzellspender für Jenny Pawel gefunden

Die Ärzte verschaffen der leukämiekranken Quickbornerin mit einer weiteren Chemotherapie etwas mehr Zeit.

Quickborn | Jenny Pawel strahlt in die Kamera. Die attraktive junge Frau, dezent geschminkt und mit großen Kreolen in den Ohren, sitzt im Garten im Arm ihres Mannes Alexander und hält dem Fotografen ein Schild entgegen. Darauf steht in roten Buchstaben nur ein Wort: Danke. Es ist eine bewegende Geste mit einem sehr ernsten Hintergrund. Die Quickbornerin ist akut ...

