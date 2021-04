Kampf gegen Corona : Quickborn eröffnet weiteres Testzentrum vor dem Rathaus

Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) bezeichnet die Tests als Mittel hin zur Normalität und rechnet mit steigendem Bedarf.

Quickborn | Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) macht ernst mit seiner Ankündigung, das Testangebot in der Stadt auszuweiten. Wie er jetzt mitteilte, soll bereits in wenigen Tagen auf dem Platz vor dem Rathaus ein Schnelltestzentrum eröffnet werden. Demnach rechnet Köppl mit der Eröffnung am Freitag (23. April). Stadtverwaltung und Stadtwerke Quickborn ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.