Zwischen Quickborn und Hasloh : Unfall auf Kieler Straße: Lkw kracht in Graben – Fahrer leicht verletzt

Die Polizei sucht nach den Gründen für einen Unfall auf der Kieler Straße zwischen Hasloh und Quickborn. Dabei verlor der Fahrer eines Lkw die Kontrolle über seinen Lastwagen.

Quickborn/Hasloh | Der Fahrer eines Lastwagens ist am Dienstagvormittag (29. März) leicht verletzt worden, als er mit seinem Fahrzeug zwischen dem Haus am Rehhagen in Hasloh und dem Mohlstedter Weg in Quickborn (Kreis Pinneberg) von der Straße abkam. Die Fahrt auf der Kieler Straße (B4) endete in einem Straßengraben. Nach Angaben von Lars Brockmann, Sprecher de...

