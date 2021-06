Spendenaktion „Ein Teil mehr“ : Quickborn: Lions Club sammelt Lebensmittel für Bedürftige

„Ein Teil mehr“ ist eine Spendenaktion des Lions Clubs Quickborn betitelt. Ziel ist es, Lebensmittel für bedürftige Menschen zu sammeln und dafür den privaten Einkaufszettel zu ergänzen.

Quickborn | Der Lions Club Quickborn (LCQ) plant einem Sprecher zufolge eine Neuauflage der Spendenaktion „Ein Teil mehr“. Das schon im vergangenen Frühling und Herbst äußerst erfolgreiche Projekt in Kooperation mit dem Famila-Markt am Halenberg in Quickborn und der Diakonie im Haus Roseneck wurde initiiert, um finanziell schwächer gestellte Menschen mit Lebensmi...

