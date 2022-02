Geboren am 22.02.2022 : Kalendarisches Palindrom: Lieselotte ist Quickborns besonderes Baby

Ein kalendarisches Palindrom kommt in diesem Jahrhundert nur an 29 Tagen vor. Eine kleine Quickbornerin sucht sich einen davon als Tag der Geburt aus.

Quickborn | Sie hat es gerade noch geschafft, die kleine Lieselotte. Die junge Dame, die ihr Kinderzimmer in Quickborn hat, suchte sich den 22.02.2022 als ihren Geburtstag aus und hat dann Gas gegeben, um diesen Plan quasi auf den letzten Drücker auch wirklich in die Tat umzusetzen. Um 23.32 Uhr erblickte sie in das Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Se...

