Workshop in Quickborn : Künstler lüftet das Geheimnis eines guten Aquarellbildes

Jürgen Klatte spielt in der Liga der Aquarell-Künstler ziemlich weit oben. Nun teilt er sein Wissen um das, was ein gelungenes Bild ausmacht, mit Interessierten

Quickborn | Jürgen Klatte ist ein unkomplizierter und geselliger Mensch, der schnell Kontakte knüpft. So ist es zu erklären, dass die Bilder des Künstlers, obwohl er noch relativ neu in Quickborn ist, schon in den Räumen der Volkshochschule (VHS) hängen, im Ich-kauf-lokal-Shop in der Bahnhofstraße verkauft und eines jetzt sogar für den guten Zweck versteigert wer...

