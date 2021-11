Ulzburger Landstraße in Quickborn : Kaum Platz zum Halten: Kritik an neuem Standort von Glas- und Papiercontainern

Die Glas- und Papiercontainer an der Ulzburger Landstraße haben eine lange Odyssee hinter sich. Jeder will sie nutzen, keiner will sie haben. Auch der jetzige Standort ist in der Kritik. Berechtigt?

Quickborn | Die Wertstoffinseln, sprich Glas- und Papiercontainer, an der Ulzburger Landstraße stehen seit Jahresbeginn an zwei Stellen der Quickborn-Heider Straße in Parkbuchten. Dorthin kamen sie nach einer längeren Odyssee – wo auch immer sie auftauchten, sorgten sie für Unbehagen. Fehlen sie aber ganz, regt sich ebenfalls Protest. Ein Dilemma. Und auch jetzt ...

