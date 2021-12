Weihnachtsfilm der Kirchen : Quickborn: So klingt es, wenn Weihnachten eine Liebeserklärung bekommt

Wenn Menschen verschiedener Altersgruppen erzählen, was sie an Weihnachten lieben, kann das Stoff für einen Film sein. Die evangelischen Kirchen in Quickborn haben das gemacht.

Quickborn | Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) sitzt zu Hause auf dem Sofa, seinen Hund neben sich, und lässt die Menschen an seinen Gedanken teilhaben. Weihnachten, so sagt er, sei das Fest der Freunde und Familie. Und vielleicht sei zu dieser Zeit der Himmel auch etwas dichter. Das liebe er so an dem Fest. Für den Quickborner und Hasloher Pastor Flo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.