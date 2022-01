Quickborn : Spaziergänger findet Kanister mit Altöl – Nun ermittelt die Polizei

Der Inhalt des Kunststoffbehälters hätte der Umwelt großen Schaden zufügen können. Deshalb ermittelt jetzt eine besondere Einheit der Polizei.

Quickborn | Er wirkt unscheinbar, fast harmlos, aber sein Inhalt hätte der Umwelt erheblichen Schaden zufügen können. Ein Spaziergänger hat nach Polizeiangaben am Mittwoch (5. Januar) am Straßenrand in Quickborn einen Kanister mit 18 Liter Altöl gefunden. Die Ermittlungen hat nun die Einheit für Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn - und Bezirksreviers Elmshor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.