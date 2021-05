Quickborn : Jugendliche der Rotarier-Organisation rufen zu Müllsammel-Aktion auf

Die Mitglieder wollen in Zweier-Gruppen die Straßen säubern. Auch weitere Mitstreiter sind ausdrücklich erwünscht.

Quickborn | Das Ziel ist ambitioniert: Bis 2050 soll es kein Plastikmüll mehr in den Meeren, Ozeanen, in Parks, Seen, Flüssen und auf den Straßen geben. Weltweit. Was vor knapp drei Jahren als Initiative der Rotary- und Rotaract-Clubs in Amsterdam begann, ist inzwischen eine internationale Bewegung, die von 1,2 Millionen Clubmitgliedern, deren Angehörigen, Freund...

