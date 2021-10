Nach Eröffnung im März 2021 : JEZ Marken-Outlet schließt Geschäft in Quickborns Bahnhofstraße

Investor Jozef Kasapoglu hat sein Geschäft in der Innenstadt während des Lockdowns aufgebaut und deutlich verspätet im vergangenen März eröffnet. Nur acht Monate später sieht er am Standort keine Perspektive mehr.

Quickborn | Der in Ellerau lebende Investor Jozef Kasapoglu macht seinen Laden in Quickborn dicht – nach nicht mal einem Jahr. Ausschlaggebend für die Entscheidung ist nach Informationen von shz.de ein Angebot von einem Hamburger Vermieter, der das Start-up-Unternehmen JEZ für ein Shop-in-Shop-Projekt in Toplage gewinnen konnte. Der Wechsel zeigt einmal mehr, wo ...

