Nach illegaler Rodung : Hamburger Immobilienfirma muss bis Ende des Jahres Fläche in Quickborn aufforsten

Die Landesregierung macht klare Vorgaben für die Ersatzpflanzungen. Derweil dauert die Aufarbeitung des Falls an.

Quickborn | Die Landesregierung in Kiel legt sich fest: Die widerrechtlich gerodete private Waldfläche am Birkenweg in Quickborn muss bis Ende des Jahres aufgeforstet werden. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Annabell Krämer von Montag (10. Mai) hervor, die shz.de vorliegt. Der Besitzer der Fläche, ein Hamburger Unterne...

