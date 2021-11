Stadtentwicklung in Quickborn : So stark sind die historischen Häuser an der Kieler Straße gefährdet

Sie sichert weder der Denkmalschutz noch ein Bebauungsplan: Viele historische Häuser in der Kieler Straße sind zur Zeit in ihrem Bestand akut gefährdet. Nun steht das Thema auf der politischen Agenda.

Quickborn | Das VR-Bank-Gebäude an der Kieler Straße in Quickborn, das Haus Roseneck einige Meter weiter auf der anderen Straßenseite, der Quickborner Hof gegenüber oder das Haus mit der Kolls-Filiale teilen nicht nur den Standort an der Bundestraße 4, sondern auch das Alter. Die Immobilien sind allesamt mehr als 100 Jahre alt, entstanden kurz nach dem Bau der hi...

