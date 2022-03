Jüdische Zwangsarbeiter : Quickborn: Henri-Goldstein-Haus wird einzige NS-Gedenkstätte im Kreis Pinneberg

Seit mehr als 20 Jahren bemüht sich eine Initiative um die Aufarbeitung der NS-Geschichte in Quickborn, ein mühsamer Prozess. Dabei ging es immer auch um das Henri-Goldstein-Haus. Nun endlich stellt sich der Erfolg ein.

Quickborn | Dieser Termin am Freitag (25. März) in der Mensa der Quickborner Comenius-Schule ist nicht irgendeiner. Er ist von großer Bedeutung und unbedingt auch überregionalem Interesse. An diesem Tag wird Jens-Olaf Nuckel verkünden, dass das Henri-Goldstein-Haus am Rande des Quickborner Himmelmoors endlich eine offiziell anerkannte Gedenkstätte ist. Der Rahmen...

