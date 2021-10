Quickborn-Heide : Arbeiterwohlfahrt ohne Vorstand: Ortsverein droht die Auflösung

Vom einstigen Vorstand ist nur noch eine Rumpf-Mannschaft übrig. Seit eineinhalb Jahren bemüht sich Vorsitzender Ulrich Voll, die Lücken zu füllen. Vergeblich. Jetzt zieht er die Reißleine.

Quickborn | Ulrich Voll steckt in der Klemme. Als Mann mit großem Herzen und Pflichtbewusstsein, der obendrein Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Quickborn-Heide ist, hat er eine genaue Vorstellung, was er für die Mitglieder erreichen möchte und zu tun hat. Er sieht es so, dass man die Arbeit im Normalfall auf mehrere Schultern verteilen sollte. Das hat ...

