Quickborn : Dreharbeiten: Eine Handpuppe mischt Buchhandlung Theophil auf

Ein guter Kameramann, ein gut aufgelegter Kasperle, ein Buchautor und eine große Dose mit frischem Popcorn – so sehen die Zutaten für einen Werbesport aus, der ab sofort im Quickborner Beluga-Kino läuft.

Quickborn | „Hallo Kasper, bist du so weit?“, fragt der Quickborner Autor und Journalist Peter Jäger und schaut mit seinem unverkennbaren, leicht verschmitzten Blick auf die Handpuppe in seiner Rechten. Und dann, mit keck verstellter Stimme, lässt er die kleine Figur in seiner Hand antworten: „Du musst mir endlich sagen, was ich hier soll.“ Was wirkt wie der Begi...

