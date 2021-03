Quickborn : Gegen den Homeschooling-Frust: Goethe-Schüler rennen 1100 Kilometer

Ein Quickborner Lehrer fordert seine Schüler heraus. In 28 Tagen kommt es zu einer beachtlichen Bilanz.

Quickborn | Torben Röder verbringt viel Zeit in der Sporthalle oder auf dem Sportplatz – normalerweise. In Corona-Zeiten hat der Sportlehrer an der Quickborner Grundschule Goethe-Schule wenig bis gar keine Möglichkeiten, seine Schüler in Bewegung zu bringen. Der Lockdown Mitte Dezember hat die ohnehin coronabedingt geringen Spielräume noch weiter eingeschränkt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.