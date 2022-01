Telekom verlegt Glasfaser : Wohnquartier in Quickborn: Arbeiten auf Gelände von Munitionsfabrik gestartet

Nach vielen Jahren der Planung beginnt nun die Erschließung auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik. Die Telekom macht den Anfang.

Quickborn | Auf dem rund 2,8 Hektar großen Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik an der Theodor-Storm-Straße in Quickborn tut sich etwas. Nachdem die Politik bereits Ende November 2020 den Weg für einen neuen Bebauungsplan freigemacht hat, hat nun die Telekom mit dem Bau des Glasfasernetzes in dem Gebiet angefangen. Rund 40 Wohneinheiten will die Firma Stapelfeld auf dem Gelände bauen und damit eine Lücke schließen. Mehr als 100 Jahre nach einer der gewaltigsten Explosionen, die es in Schleswig-Holstein jemals gegeben hat, soll die Industriebrache in Quickborn-Heide zu einem Wohnquartier werden. Schnelles Internet für Arbeiten und Lernen im Homeoffice Der Schritt zum Glasfaserausbau ist dabei nur einer von vielen weiteren. Damit haben künftige Anwohner die Chance auf schnelles Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gibabit pro Sekunde. Gerade in Hinblick auf Arbeiten und Lernen zuhause ein durchschlagendes Argument, wie das Unternehmen schreibt. „Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch das Neubaugebiet B-Plan Nr. 56, Theodor-Storm-Straße in Quickborn dabei“, sagt Peter Krüger, Regionalmanager der Deutschen Telekom. Auch interessant: 500 neue Wohnungen: Hier wird in den nächsten Jahren gebaut Geschichtsträchtiger könnte wohl kaum ein Grundstück sein. Um 6.58 Uhr explodierte am 10. Februar 1917 die Munitionsfabrik Explosivstoffwerke Thorn. Hunderte wurden verwundet. Vor allem Frauen fielen der Explosion zum Opfer. Die Druckwelle war noch zehn Kilometer entfernt in der Gemeinde Bönningstedt zu spüren. Sechs Tage nach dem Unglück wurden 107 namenlose Leichen auf dem Nordfriedhof in einem Massengrab beerdigt. Weit mehr sind wohl bei dem Unglück gestorben. Eine Zahl gibt es bis heute aber nicht. Weiterlesen: Heute vor 100 Jahren detonierten zwei Munitionsfabriken in Quickborn-Heide Lesenswert: Nach der Explosion kamen die Autoschieber: Hier entsteht Quickborns Neubaugebiet ...

