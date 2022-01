Rettungseinsatz in Quickborn : 78-Jähriger wird bei Feuer im Einfamilienhaus leicht verletzt

Der Brand im Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in Quickborn hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nun sucht die Kripo nach der Ursache für das Unglück.

Quickborn | Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus in Quickborn sind nach Angaben von Feuerwehr und Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. Jetzt gibt es erste Hinweise auf die Ursache. Wie Quickborns Feuerwehrsprecher Thorsten Wiehe mitteilte, war das Feuer am Montag (17. Januar) gegen 12.40 Uhr im Schlafzimmer des Hauses an der Fontanestraße ausgebrochen....

