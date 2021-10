Papier und Pappen brennen : Quickborn: Feuer in einer Doppelgarage in der Himmelmoorchaussee

Großer Einsatz am Sonntag (24. Oktober) in der abendlichen Himmelmoorchaussee: Die Quickborner Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen an. Unterstützung kam von Polizei und Sanitätern.

Quickborn | Nach dem Brand in einer Doppelgarage in der Quickborner Himmelmoorchaussee ist die Ursache weiter unklar. Das Feuer am Sonntag (24. Oktober) war gegen 20 Uhr gemeldet worden. Das hat der Sprecher der Feuerwehr Quickborn, Thorsten Wiehe, mitgeteilt. Papier und Pappe in Flammen Die Einsatzgruppe rückte mit 36 Rettungskräften und sieben Fahrzeugen ...

