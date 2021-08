Polizei sucht Zeugen : Quickborn: Falsche Kammerjäger bestehlen Seniorin

Einer der beiden Täter lockte die 87-Jährige unter dem Vorwand, im Auftrag der Stadt einen möglichen Schädlingsbefall ausschließen zu müssen, in den Keller. Der andere durchsuchte derweil die Wohnung.

05. August 2021, 19:00 Uhr

Quickborn | Kriminelle haben am Dienstag (3. August) in Quickborn eine Seniorin bestohlen, nachdem sie sich an ihrer Haustür als vermeintliche Kammerjäger ausgegeben und sie unter einem Vorwand aus ihrer Wohnung gelockt hatten. Wie der Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, Lars Brockmann, mitteilte, blieb es nicht bei dem einen Fall.

Während einer der Männer die Anwohnerin in den Keller führte und in ein Gespräch verwickelte, dürfte der zweite Mann die Räume durchsucht haben. Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Das Opfer, eine 87 Jahre alte Quickbornerin, lebt an der Marienhöhe. Gegen 16.15 Uhr am Tattag bekam sie Besuch von zwei Männern, die sich als Mitarbeiter einer Schädlingsbekämpfungsfirma ausgaben. Ihrem Opfer erklärten sie, im Auftrag der Stadt untersuchen zu müssen, ob bei ihr ein Schädlingsbefall vorliegen würde. „Während einer der Männer die Anwohnerin in den Keller führte und in ein Gespräch verwickelte, dürfte der zweite Mann die Räume durchsucht haben“, so Brockmann.

Als die Männer sich verabschiedet hatten, stellte die Seniorin fest, dass Bargeld und Schmuck fehlten.

Aufgrund des angeblichen Einsatzes von Gift gegen Mäuse musste die Quickbornerin ihr Haus für über eine Stunde verlassen. Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg

Nach Einschätzung der Polizei waren es die selben Täter, die die Masche anschließend auch bei einer 77 Jahre alten Nachbarin anwandten. Sie boten auch hier ihre Dienstleistungen an. „Aufgrund des angeblichen Einsatzes von Gift gegen Mäuse musste die Quickbornerin ihr Haus für über eine Stunde verlassen“, schilderte der Polizeisprecher die Vorgehensweise. Bei ihrer Rückkehr waren die angeblichen Kammerjäger längst über alle Berge. Bislang konnte nach offiziellen Angaben allerdings kein Stehlgut festgestellt werden.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nun sucht die ermittelnde Kriminalpolizei Pinneberg mit einer Personenbeschreibung nach den Tätern und hofft auf Zeugen. Beide sollen demnach etwa 25 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und schlank sein. Sie tragen einen Bart und waren zum Zeitpunkt der Taten mit schwarzen Overalls mit einem weißen Emblem auf der Brust bekleidet. Dazu trugen sie ein passendes Base-Cap sowie einen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04101) 2020 entgegen.